Мурманский диагностический онкоцентр "Белая роза" за 2 года принял более 12 тыс. пациенток

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мурманский благотворительный диагностический центр "Белая роза", который занимается онкологическими обследованиями женщин, за 2 года своей работы принял более 12 тыс. пациенток. Об этом на стратегической сессии о женщинах- губернаторах и стратегии эффективности и развития территорий в рамках II Евразийского женского форума в Санкт- Петербурге сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун, которая является членом координационного совета по реализации национальной стратегии в интересах женщин.

"Наряду с традиционными диагностическими центрами, традиционной окнопомощью, которая оказывается во всех субъектах РФ, мы создали дополнительно благотворительный центр "Белая роза", этот проект осуществляется под патронажем супруги премьер-министра Дмитрия Медведева, Светланы Медведевой. За два года работы этого центра обследование в нем прошли более 12 тыс. женщин", - сказала губернатор.

Она также добавила, что за 2 года работы центра сотни женщин были прооперированы на ранних стадиях заболевания. "Сотни женщин сохранили свое здоровье, были прооперированы на ранних стадиях, поскольку ранее выявление онкозаболеваний - это залог практически полного излечения женщин, возвращение ее к активной жизни. Центр "Белая роза" дает возможность получить в одном месте все услуги, в том числе и услуги психологического характера. Мне кажется, что за такими центрами будущее", - сказала Ковтун.

Медицинский центр "Белая роза" - проект фонда социально-культурных инициатив, разработанный по предложению и под личным руководством президента фонда Светланы Медведевой. Целью данного проекта является привлечение внимания общественности и прежде всего женщин к собственному репродуктивному здоровью. Отличительной особенностью центров является создание максимально благоприятной атмосферы для пациенток, чтобы изменить негативное отношение женщины к профилактическим осмотрам.

О Евразийском женском форуме

Второй Евразийский женский форум проходит в Санкт- Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступает информационным партнером Евразийского женского форума.