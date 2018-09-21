Матвиенко: в РФ не планируется вводить квоты для женщин на руководящих постах

"Что касается России, я считаю, что для нас в этом нет необходимости", - сказала Матвиенко в пятницу на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Санкт-Петербурге II Евразийского женского форума, отвечая на вопрос, будут ли вводиться в России квоты для женщин на руководящих постах и в парламенте.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против квот для женщин на руководящих должностях и заявила, что российское законодательство в этой части менять не планируется.

По мнению спикера Совфеда, женщины в России так же конкурентоспособны, как и мужчины. "Женщины в России... могут конкурировать наравне с мужчинами. Я сторонница того, что, когда речь идет о продвижении женщин на руководящие должности, в политических партиях, в парламенты, не должно быть гендерного принципа, мы не нуждаемся в благотворительности, в снисходительном отношении к нам", - отметила она.

"Мы не планируем менять свое законодательство в этой части", - добавила Матвиенко.

Она напомнила, что практика гендерных квот есть во многих странах Северной Европы, где в парламентах не менее половины мест должны занимать женщины. Однако, полагает спикер Совфеда, в России женщины и без квотирования "уже добились больших успехов". "Мы хотим конкурировать на равных. И создавать тепличные условия для женщин, на мой взгляд, неправильно", - подчеркнула она.

Задача государства - условия для карьеры

По словам Матвиенко, женщины "сами должны хотеть прийти в политику, прийти в парламент, завести свое дело". Пока не все к этому готовы, заметила она.

"На мой взгляд, задача государства - дать женщине право выбора: быть только матерью или совмещать материнскую функцию с карьерой. Для этого государство должно создать условия, чтобы женщина могла отдать ребенка в ясли или детский сад, будучи уверенной, что там созданы хорошие условия, хорошее питание, образование дошкольное", - сказала председатель верхней палаты.

Матвиенко напомнила, что в России удалось обеспечить местами в детских садах всех детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Также она рассказала, как в 1990-е года разрабатывала законопроект о декретном отпуске в Верховном совете СССР. "Я лично занималась подготовкой законопроекта, в рамках которого мы обеспечивали декретный оплачиваемый отпуск до [достижения ребенком] полутора лет и декретный отпуск до 3 лет с сохранением рабочего места. Мы предложили, чтобы у семьи был выбор, кому взять отпуск по уходу за ребенком: маме, папе или бабушке, в зависимости от желания семьи", - пояснила она.

"Когда я докладывала этот закон на заседании Верховного совета, вы не представляете, как улюлюкали мужчины, которые говорили: "Вы додумались до того, чтобы отправлять нас в декретный отпуск". Нет, мы за то, чтобы были равноправные условия в семье. Это тоже одно из условий для равенства мужчин и женщин", - подчеркнула Матвиенко, добавив, что знает несколько семей, в которых в оплачиваемый декрет ушел мужчина.

Второй Евразийский женский форум проходил в Санкт-Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступил информационным партнером Евразийского женского форума.