В МВД заявили, что новый стандарт госномеров не потребует перерегистрации автомобилей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. МВД России разработало новый стандарт государственных регистрационных знаков для автомобилей, который появится с января 2019 года. Как сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства, новый стандарт не коснется уже зарегистрированных машин.

"Вступление в силу нового стандарта не затронет автомобилистов, у которых транспортные средства ранее уже были зарегистрированы. Сохранены без изменений шрифты государственных регистрационных знаков транспортных средств, структура и габаритные размеры основных типов регистрационных знаков легковых, грузовых транспортных средств, прицепов к ним", - сказали в МВД, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

В МВД отметили, что в новых регистрационных знаках уменьшены габаритные размеры для мотоциклов, введен тип регистрационных знаков для мотоциклов дипломатических и консульских представительств, появился тип регистрационных знаков для снегоболотоходов, кроме того, введен тип регистрационных знаков для транспортных средств с нестандартным местом крепления. Также в ведомстве отметили, что введены типы госномеров для мопедов, спортивных и ретро автомобилей.

"Применение указанных знаков будет осуществляться после того, как будут определены технические требования к таким транспортным средствам на уровне законодательства о техническом регулировании и установления в связи с этим порядка регистрации", - подчеркнули в МВД, добавив, что новый стандарт вступает в силу с 1 января 2019 года.