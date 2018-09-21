Лавров и президент Республики Сербской открыли мемориальную доску русско-сербского храма

БЕЛГРАД, 21 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Республики Сербской (РС, входит в Боснию и Герцеговину) Милорад Додик открыли в пятницу мемориальную доску, которая займет место на стене русско-сербского храма и культурного центра, заложенного в центре Баня-Луки. Трансляция мероприятия ведется в прямом эфире национальным телевидением РС.

Как заявил министр, "за последние 100 лет на судьбы наших народов выпало много страшных испытаний, однако они не поколебали ни в русских, ни в сербах глубокого уважения к нашей совместной истории, не стерли память о самоотверженности, мужестве, беззаветном патриотизме наших предков, которые отдавали свои жизни во имя высоких идеалов правды и справедливости". "И сегодняшняя церемония - важный вклад в дальнейшее укрепление фундамента российско-сербской дружбы, подтверждение нашего духовного и культурного единства, которое нас объединяет, и чувств взаимных симпатий наших граждан. Хотел бы особо поприветствовать и выразить чувство симпатии всем гражданам Баня-Луки, которые сегодня пришли на это мероприятие. Спасибо!" - сказал Лавров.

В свою очередь, Додик поблагодарил его за выполнение своего обещания годичной давности приехать на закладку храма. "Этот храм связывает целые века, он облагородит нашу дружбу и сделает нас еще ближе. Мы оставим его как завет будущим поколениям", - сказал глава РС. Он также выразил признательность Лаврову за усилия по сохранению мира в регионе и поддержку Дейтонских соглашений, которые в 1995 году положили конец конфликту между мусульманской, хорватской и сербской общинами.

Визит главы МИД РФ в РС проходит при повышенных мерах безопасности. Несмотря на это, тысячи людей собрались на месте строительства храма, чтобы поприветствовать гостя.

Русско-сербский храм и по совместительству центр российской культуры был освящен 17 сентября. Он будет состоять из трех пределов: центральный престол будет посвящен празднику Преображения Господня, а справа и слева от него будут престолы святого Саввы Сербского и царственных страстотерпцев - семьи Романовых. По замыслу архитектора Алексея Капустина, такое расположение должно напомнить о русско-сербской истории и отметить преображение отношений двух народов на основе православия. Проект храма повторяет Собор Чуда Архистратига Михаила в Хонех - соборный храм московского Чудова монастыря в Кремле, построенный в 1501-1504 годах и разрушенный после революции.