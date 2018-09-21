Матвиенко предложила переименовать Евразийский женский форум с учетом расширения масштабов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на завершающем заседании второго Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге предложила переименовать это мероприятие с учетом расширения его масштабов.

"Сегодня стало очевидно, что наш форум вышел за пределы Евразии, он нашел отклик во всем мире, о чем свидетельствует и представительство делегаций 110 государств мира. Поэтому я предлагаю расширить его границы, переименовать его, может быть, в международный женский конгресс, в глобальный женский конгресс... Мы еще обсудим", - сказала она на пленарном заседании форума в пятницу.

Она предложила участницам мероприятия направить в оргкомитет их предложения по новому наименованию.

Матвиенко отметила, что в период подготовки к новому форуму будет проходить много мероприятий под его эгидой в разных странах. При этом сенатор предложила сохранить традицию проведения основного мероприятия в Санкт-Петербурге. "Местом постоянного проведения форума, его прописки я предлагаю сохранить Россию, сохранить Санкт-Петербург", - сказала она.

Матвиенко также отметила успешный вклад второго Евразийского женского форума в преодолении проблемы гендерного неравенства.

"Мы очень рады тому, что мировая женская элита откликнулась на наше приглашение, приехала в Россию и приняла активное участие [в форуме]. Уровень представительства в этот раз был очень высоким, профессиональным, заинтересованным. Мы убедились, что независимо от того, с какого уголка планеты приехали участницы форума, нас объединяет очень многое: наши общие тревоги, наша общая повестка", - сказала она в пятницу на итоговой пресс-конференции форума.

Она поблагодарила организаторов мероприятия, международные организации, принявшие в нем участие, в частности ЮНИДО (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию), ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) и другие, которые в том числе провели "очень важные стратегические дискуссии и панели".

"Завершив форум, можно подчеркнуть: нам удалось консолидировать усилия женщин-политиков, женщин - государственных деятелей, женщин, занимающихся общественной деятельностью; консолидировать усилия в совместной работе по преодолению существующего еще гендерного неравенства. Нам удалось выработать меры по дальнейшему повышению роли в жизни наших государств женщин в политике, экономике, общественной сфере", - добавила она.

По словам политика, у участников форума "есть понимание существующих проблем, есть понимание путей решения этих проблем, а главное - желание действовать для достижения тех целей, которые мы перед собой сегодня поставили". "Я сегодня предложила в своем выступлении, чтобы на следующем форуме все доложили, что сделано по реализации наших предложений, идей, рекомендаций, чего нам удалось добиться, какого продвижения. Я думаю, что это будет мотивировать и участниц форума, и парламенты, и правительство", - обратила внимание Матвиенко.

Второй Евразийский женский форум прошел в Санкт- Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступал информационным партнером Евразийского женского форума.