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Пять мусоросортировочных комплексов создадут в Ярославской области к 2021 году

В области планируется полностью обновить контейнерный и бункерный парки, а также закрыть не отвечающие экологическим требованиям полигоны ТКО

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Система сортировки мусора будет внедрена во всей Ярославской области до 2021 года, для этого в регионе создадут пять мусоросортировочных комплексов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"На всей территории области будет внедрена система мусоросортировки за счет создания до конца 2021 года пяти новых современных мусоросортировочных комплексов и усовершенствования существующих", - цитирует пресс-служба директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрия Пенькова.

По словам Пенькова, в ближайшие три года в области будут полностью обновлены контейнерный и бункерный парки, планируется переход на современную мусоровывозящую технику. Также в регионе будут закрыты не отвечающие экологическим требованиям полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО). Некоторые объекты будут модернизировать.

В 2017 году в Переславском районе была завершена эксплуатация переполненного полигона ТКО "Красная Деревня". Разработана проектно-сметная документация на рекультивацию объекта, которая проходит государственную экологическую экспертизу.

Ранее власти региона сообщили, что в конце декабря прекратится ввоз мусора из Москвы на полигон "Скоково" под Ярославлем. В настоящий момент объем ввозимых на полигон "Скоково" твердых коммунальных отходов (ТКО) составляет не более 500 тонн в сутки.

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РоссияЯрославская область
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