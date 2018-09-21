Псковский перинатальный центр получит лицензию до конца этого года

ПЕНЗА, 21 сентября. /ТАСС/. Псковский перинатальный центр получит лицензию на осуществление медицинской деятельности до конца 2018 года. Об этом в пятницу сообщила журналистам первый замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, отвечая на вопрос ТАСС.
В феврале 2018 года в ходе рабочей поездки в Псковскую область заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец сообщила журналистам, что новый перинатальный центр в Пскове может принять первых пациентов в конце марта 2018 года. Позднее псковские власти объявили, что открытие учреждения задерживается из-за того, что в нескольких помещениях выявлено превышение предельно допустимого количества химических веществ.
"Да, до конца 2018 года", - сказала Яковлева ТАСС, отвечая на вопрос, будет ли получена лицензия на осуществление перинатальным центром медицинской деятельности в этом году.
Она также добавила, что медучреждение получит лицензию после того, как концентрация вредных веществ в помещениях центра не будет превышать допустимых норм.
"Псковский перинатальный центр в принципе готов полностью, но есть заборы воздуха, которые показывают, что идет выделение химических веществ. <...> Роспотребнадзор, Росздравнадзор работают, <...> прошла уже экспертиза всех стройматериалов, <...> уже проверили и линолеум, и фундамент - нигде ничего нет. Просто сейчас вентилируют, проветривают и концентрация этих веществ намного ниже. Как только концентрация уйдет, будет полностью стерильная система, тогда они получат лицензию", - сказала Яковлева.
О псковском перинатальном центре
Перинатальный центр в Пскове построен в рамках программы Министерства здравоохранения РФ. Центр рассчитан на 110 коек для беременных женщин с высокой степенью риска рождения ребенка с утробной патологией, а также для новорожденных и детей раннего возраста с врожденной патологией. Общий объем вложений в объект составляет 2,6 млрд рублей.
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