Голикова: женщины занимают более 40% руководящих должностей в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Женщины занимают свыше 40% руководящих позиций в России в настоящее время. Об этом сообщила в пятницу на завершающем пленарном заседании в рамках II Евразийского женского форума заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
"41% руководящих должностей в России занимают женщины. Это позитивный показатель, характеризующий степень участия женщин в принятии решений в обществе во всех социально-экономических сферах", - сказала Голикова.
Вице-премьер отметила, что с точки зрения гендерного распределения рабочих мест, которые занимают специалисты высшего уровня квалификации, в важнейших сферах число женщин превалирует. "Так, в образовании среди работников высшей квалификации 83,2% занимают женщины, в здравоохранении - 65,9% женщин", - указала она.
II Евразийский женский форум проходил в Санкт-Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступает информационным партнером Евразийского женского форума.