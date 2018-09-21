Голикова: женщины занимают более 40% руководящих должностей в России

Минздрав: пять перинатальных центров в регионах РФ получат лицензии до конца года

Сейчас лицензии получают центры в Смоленской, Ленинградской областях и в Карелии, в начале октября - центр в Краснодарском крае, сообщила первый замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева

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