Число посещающих Мурманскую область зарубежных туристов увеличилось в 1,5 раза за три года

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Более чем в 1,5 раза увеличилось за три года число иностранных туристов, посещающих Мурманскую область, чаще всего в регион стали приезжать жители Азии, сообщила в пятницу ТАСС губернатор Мурманской области Марина Ковтун на полях Второго Евразийского женского форума.
"По статистике гостиниц и хостелов, с 2015 по 2017 год число туристов выросло более чем на треть - до 302,1 тыс. человек по гражданам России и практически в 1,5 раза - до 36,1 тыс. человек, по гражданам иностранных государств. При этом, если ранее основную часть иностранных туристов составляли гости из стран Северной Европы (в первую очередь из Норвегии и Финляндии), то сегодня основная часть турпотока - гости из стран Азии: Китай, Таиланд, Корея", - сказала Ковтун.
По прогнозам главы региона, в ближайшие годы в Мурманской области будет продолжаться рост числа туристов. "Мы предлагаем новые туристические продукты, уверена, что рост турпоток будет увеличиваться еще и с введенем круизного рейса Тромсё-Мурманск и возможного продления круизной линии рейса Тромсё-Новая Земля. Мурманск будет одной из точек, где крузные суда будут останавливаться, это будет в 2019 году", - пояснила Ковтун.
По ее словам, турпоток в регион увеличивается также за счет совершенствования инфраструктуры, которая создана в Мурманской области.
"Инфраструктура существует, у нас реконструирован морской вокзал и продлен пирс дальних линий, способных принимать круизные суда. И будет в этом году организован международный пункт пропуска, полностью оборудованный, сегодня он готов к работе. Развиваются объекты питания и размещения, предоставляются все новые услуги. Безусловно, люди останавливаются больше на большее количество дней: если раньше приезжали на выходные, то сейчас это уже недельные туры", - отметила Ковтун.
О Евразийском женском форуме
Второй Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступает информационным партнером Евразийского женского форума.