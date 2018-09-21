Международный межнациональный лагерь ФАДН откроется в октябре в Подмосковье

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Лидеры студенческих, молодежных и общественных организаций, этнокультурных объединений из регионов России соберутся в октябре на площадках всероссийского патриотического межнационального лагеря "Поколение" в Подмосковье, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России.
"Мы стараемся, чтобы эти несколько дней, которые молодежь проводит в лагере "Поколение", вмещали в себя как можно больше интересного и важного. Очень хочется, чтобы все это позволило ребятам расти и двигаться вперед, помогало в создании и реализации новых проектов. Уверен, именно такие мероприятия помогают укреплять межнациональную дружбу, способствуют взаимообогащению культур народов России", - приводятся в сообщении слова руководителя ФАДН России Игоря Баринова.
Межнациональный лагерь примет гостей с 17 по 22 октября на территории оздоровительного комплекса "Литвиново" в Наро-Фоминском районе Московской области. Участники смены встретятся с лидерами общественного мнения, политиками, бизнесменами, артистами и экспертами в различных областях знаний, которые поделятся историями своих успехов и секретов.
"В прошлом году участниками лагеря "Поколение" стали 150 молодежных лидеров со всей страны. В течение смены участники под руководством профессиональных режиссеров, продюсеров, операторов трудились над созданием социальных роликов по межнациональной тематике. Лучшие ролики транслировались на региональных телеканалах. С подрастающим поколением встречались глава ФАДН России Игорь Баринов, писатель Николай Стариков, телеведущие Оксана Пушкина и Тимур Соловьев, продюсер Лина Арифулина, актеры Анна Цуканова-Котт и Эвклид Кюрдзидис, космонавт Николай Чуб", - отметили в пресс-службе ведомства.