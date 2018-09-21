Минздрав: пять перинатальных центров в регионах РФ получат лицензии до конца года

ПЕНЗА, 21 сентября. /ТАСС/. Строительство 34 перинатальных центров, открытие которых было запланировано на 2018 год, завершено. Последние пять из них должны получить лицензию на осуществление медицинской деятельности до конца года, сообщила журналистам первый замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева в ходе рабочей поездки в Пензу.

"В принципе произошел ввод всех 34 перинатальных центров, которые мы планировали. Но у некоторых нет лицензии на осуществление медицинской деятельности. Сейчас ее получают центры в Смоленской, Ленинградской области, в Карелии, в начале октября получит лицензию перинатальный центр в Краснодарском крае, и у нас остается псковский [перинатальный центр]", - сказала Яковлева, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее сообщалось, что перинатальный центр в Псковской области также получит лицензию до конца года. Задержка в его открытии связана с тем, что в ряде помещений выявлено превышение предельно допустимого количества химических веществ. Необходимая документация будет получена после того, как концентрация вредных веществ в помещениях центра не будет превышать допустимых норм.