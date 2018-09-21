Первый замглавы Минздрава предложила создать подразделение санавиации в Пензенской области

ПЕНЗА, 21 сентября. /ТАСС/. Первый замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева предложила создать подразделение санитарной авиации на базе единого регионального центра экстренной медпомощи Пензенской области.

"Сейчас создана Национальная служба санавиации, она уже работает во многих регионах. У вас еже есть готовая база <...> Субсидии на санавиационные услуги мы будем давать вам из федерального бюджета", - сказала Яковлева, обращаясь к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву во время посещения центра в пятницу.

"Мы начинаем проект по созданию санавиации в Пензенской области. Мы уже связались с Национальной службой санавиации, и в ближайшее время ее руководитель приедет в Пензу и будет обсуждать с губернатором [вопрос] о доставке вертолета", - сообщила Яковлева журналистам.

По ее словам, санавиация в регионе необходима, в том числе из-за высокой смертности от ДТП. "У вас очень высокая смертность от ДТП, есть федеральная трасса - здесь вертолет просто необходим", - сказала Яковлева журналистам.

По ее словам, создание санавиации в Пензенской области намечено на 2019 год. "Да, это 2019 год", - сказала первый замминистра, отвечая на вопрос ТАСС о том, будет ли проведена соответствующая работа в 2019 году. При этом она не исключила, что первые шаги по созданию санавиации в регионе будут сделаны до конца 2018 года.

Региональный центр оказания экстренной медпомощи открыт в Пензе в 2018 году на базе реконструированной Пензенской областной станции скорой помощи. Он включает собственно станцию скорой медицинской помощи, единые диспетчерские службы и контакт-центры, а также медицинский учебный центр и центр медицины катастроф.