Ресурсные центры для инвалидов в течение двух лет откроются во всех крупных городах России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Ресурсные центры для инвалидов в ближайшие два года должны открыться во всех крупных городах России. Об этом в кулуарах Второго Евразийского женского форума сообщила ТАСС глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Такие центры уже созданы и работают в Самарской, Калининградской, Московской областях <...> Конечно, в масштабах всей страны пока это очень мало <...> Мы планируем, что за два года такие центры будут созданы во всех крупных городах с населением от 500 тыс. человек", - сказала Чупшева.

Как сообщалось ранее, ресурсные центры открываются на территории российских регионов с целью сформировать современную систему социализации инвалидов. Подобные центры объединяют на своей площадке офисы сразу нескольких ведомств, в том числе Пенсионного фонда, бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), службы занятости, Фонда социального страхования, что позволяет на несколько месяцев сократить срок получения справки об инвалидности. Кроме того, в центре человек может подобрать индивидуально техническое средство реабилитации (ТСР). Пока регион закупает средство, на этой площадке он может получить ТСР в аренду.

Проект по созданию ресурсных центров в субъектах РФ реализуется в рамках стратегической инициативы АСИ "Новое качество жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья". Целью инициативы является формирование современной системы социализации инвалидов за счет обеспечения 100% доступа к высокотехнологичным и качественным техническим средствам реабилитации.

Второй Евразийский женский форум прохошел в Санкт-Петербурге 19 - 21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступал информационным партнером Евразийского женского форума.