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Минпросвещения направит более 170 млн рублей на гранты в поддержку русского языка

В ведомстве добавили, что одно из обязательных требований к участникам конкурса - наличие опыта выполнения масштабных программ и проектов в области защиты, поддержки и продвижения русского языка

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минпросвещения России направит более 170 млн рублей на гранты в поддержку русского языка, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Минпросвещения России объявило о старте открытого конкурса для юридических лиц на предоставление грантов в рамках государственной программы "Развитие образования". Гранты на общую сумму более 170 млн рублей будут направлены из федерального бюджета в форме субсидий", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что одно из обязательных требований к участникам конкурса - наличие опыта выполнения масштабных программ и проектов в области защиты, поддержки и продвижения русского языка.

"Гранты обеспечат развитие и совершенствование электронных образовательных ресурсов на русском языке, проведение установочных и обучающих семинаров и образовательно-просветительских мероприятий, продвижение открытых русскоязычных образовательных ресурсов в России и за рубежом, а также разработку и продвижение в социальных сетях обучающих интерактивных игр," - отметили в министерстве.

Ранее на поддержку программы развития на конкурсной основе министерством были разыграны средства в размере 150 млн рублей, таким образом общая поддержка составит свыше 320 млн рублей.

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