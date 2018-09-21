Ректор МГУ: межрегиональные консорциумы вузов создадут по программе "Вернадский"

УЛЬЯНОВСК, 21 сентября. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий планирует реализовать программу "Вернадский" по объединению вузов нескольких регионов России в консорциумы. Об этом он сообщил в пятницу на заседании Совета ректоров вузов Приволжского федерального округа.

"Я начал создавать программу "Вернадский". Пять [проектов] есть, может быть, мы сделаем еще одну из программ на Поволжье", - сказал он.

Садовничий рассказал, что на стадии подписания создание консорциума в Ханты-Мансийском автономным округе. "Там все проработано. Это цифровизация при добыче, сохранение больших массивов. И еще это "Роснефть", "Газпром", "Новатэк", которые активно работают с ХМАО и которые готовы в этот "Вернадский" войти со своим вкладом,... 50 "Роснефть"-классов [в школах] мы присоединяем в ХМАО <...> На днях должно быть подписано первое такое соглашение по программе "Вернадский", - уточнил он.

Ректор добавил, что вторым проектом программы станет консорциум вузов на Дальнем Востоке. В него войдут Дальневосточный, Тихоокеанский, Сахалинский, Тюменский университеты. "Третий проект "Вернадский", который мы можем подписать - Севастополь. Здесь есть база, филиал московского университета, много институтов академии наук, университеты", - сказал Садовничий.

Четвертый консорциум планируется создать в Крыму, ректор уточнил, что там хорошо развита наука, сильные биологи, многое в этой сфере уже делается. "Мы договорились, что на днях приезжает руководство Кемеровской области, еще один проект "Вернадский" можем обсудить в этом регионе. Конечно, я был бы рад, если бы мы могли и в Поволжье, обдумав все, как следует, осуществить эту идею, что нужно поддерживать научные школы, там, где мы можем, взаимно", - сказал он.