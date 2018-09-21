В мэрии Новороссийска опровергли информацию о разрушенном памятнике

КРАСНОДАР, 21 сентября. /ТАСС/. Стелу в Новороссийске, которую ранее приняли за разрушенный мемориал, демонтировали из-за того, что подросткам, расстрелянным в годы Великой Отечественной войны, был установлен новый памятник в другом месте - там, где действительно погибли дети, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе мэрии Новороссийска.

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Ранее в Кубанском казачьем войске сообщили, что в станице Раевской (входит в состав Новороссийска) казаками обнаружен разрушенный памятник. В полиции рассказали, что информация о произошедшем к ним поступила, проводится проверка.

"Стела, действительно, была установлена в советское время как памятник подросткам, расстрелянным во время войны, но место было выбрано ошибочно. Два года назад была восстановлена историческая справедливость, и новый памятник установили в том месте, где во время оккупации расстреляли детей. Когда появились средства, начался демонтаж [стелы, которая была установлена изначально]", - пояснила представитель администрации.

Она уточнила, что к новому мемориалу местные жители приносят цветы, и прошедшее в пятницу в СМИ сообщение о разрушенном памятнике очень их взволновало. "В Новороссийске к войне особое отношение. А сегодня, тем более, в городе был праздник: в этот день 75 лет назад удалось освободить наши села от оккупации", - добавила собеседница агентства.

11 сентября 1942 года после ожесточенных боев части вермахта заняли большую часть Новороссийска, город был разделен на две части: линия фронта проходила прямо через него. Важную роль в освобождении города сыграла высадка десанта 4 февраля 1943 года, отбившего плацдарм, впоследствии названный Малая земля, в районе Суджукской косы. Морские пехотинцы удерживали его 225 дней - до освобождения Новороссийска 16 сентября 1943 года. В оккупированной части города к этому моменту остались единицы жителей.