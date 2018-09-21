Папа Римский Франциск совершит первый визит в Литву, Латвию и Эстонию

ВАТИКАН, 22 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск отправляется в свою первую апостольскую поездку в Литву, Латвию и Эстонию по приглашению местных светских и религиозных властей. Маршрут вояжа начинается с Вильнюса, который станет "базой" понтифика и сопровождающих его делегации и журналистов, и включает город Каунас, Ригу и Таллин, откуда Папа вернется в Рим 25 сентября.

Символика цифр и дат

Как сказал, представляя программу, глава службы печати Святого престола Грег Берк, "мы называем это "серебряной поездкой" Франциска" (по аналогии с "серебряной свадьбой"). Для избранного в 2013 году главы Римско-католической церкви нынешний зарубежный визит 25 по счету. Кроме того, он проходит ровно 25 лет спустя после аналогичного вояжа Иоанна Павла II, побывавшего в прибалтийских республиках вскоре после краха СССР - в 1993 году. Поездка Франциска приурочена и еще к одной круглой дате - 100-летию первого объявления независимости Литвы, Латвии и Эстонии.

"Моя поездка совпадает со столетием независимости ваших наций и, разумеется, посвящена тем, кто в прошлом принес жертвы ради свободы сегодня, - сказал Франциск в распространенном накануне визита видеообращении к жителям прибалтийских республик. - Надеюсь, что мой приезд послужит источником воодушевления для всех тех, кто, питая силы в духовных и культурных ценностях прошлого, мирно работает, чтобы облегчить страдания наших нуждающихся сестер и братьев и способствовать процветанию общества, гармонии и единства".

Еще одна круглая дата выпадает на 23 сентября, трагический день в 1943 году. Тогда, ровно 75 лет назад нацисты полностью ликвидировали вильнюсское гетто. Сейчас на его месте находится памятник жертвам Холокоста, у которого у Папы предусмотрена короткая остановка "для молчаливой молитвы", сообщил Берк.

Всего в Литве перед войной проживало около 220 тыс. евреев. В результате массового уничтожения, в том числе в концентрационных лагерях, еврейская община потеряла 90% своих представителей. Это самый высокий в процентном отношении показатель таких потерь во всех оккупированных нацистами странах Европы.

В программе понтифика значится также посещение Музея оккупации и борьбы за свободу, который был открыт в 1992 году в здании, где во время нацистской оккупации (1941-1944) находилось гестапо. Затем в советские годы там была тюрьма для оппозиционеров режима.

Экуменическая составляющая

Самое массовое мероприятие с участием главы Ватикана состоится в Каунасе во второй день пребывания. Ожидается, что на публичном богослужении, которое в парке Сантака у слияния рек Немана и Нерис проведет Франциск, будут присутствовать не менее 150 тыс. человек. Литва - наиболее католическая из прибалтийских страна, где католиками себя называют 80% населения, и Каунас - важный центр католической церкви. К местным католикам в воскресенье прибавятся верующие из соседней Польши.

В Латвии католиков уже значительно меньше - около 20%, тогда как 25% - протестанты и 11% - православные. В Эстонии, где подавляющее большинство населения (более 70%) считают себя неверующими, католиков - считанное число (около 5 тыс. человек), тогда как наиболее многочисленную общину составляют православные (более 15%). Протестанты насчитывают 10% населения. Именно в Риге и Таллине предусмотрены экуменические встречи в лютеранских храмах с участием глав местных протестантских общин.

Как корреспонденту ТАСС сказал Грег Берк, официально встреч с представителями православных церквей не предусмотрено. "Но не исключено, что они могут присутствовать на мероприятиях с участием Папы Римского", - сказал глава папской пресс-службы.

В Эстонской православной церкви ТАСС заявили, что не принимают участие во всех мероприятиях визита понтифика. Единственное мероприятие, которое намерены посетить представители ЭПЦ - встреча Папы Римского с молодежью. "Там по планам будут присутствовать представители православной молодежи, а также епископ Маардуский Сергий", - указали в ЭПЦ. В ходе служб во главе с Папой Римским в Латвии и Эстонии молитвы будут звучать среди прочих языков на русском.

В Латвии помимо Риги Франциск побывает в Аглонской базилике, католическом святилище, посвященном Деве Марии. Она находится в латвийском городе Аглона, в 230 км от Риги. Свое название оно берет от слова "аглона", которое на древнем местном диалекте означало "ель". В XVII веке посреди елового леса там находился деревянный доминиканский монастырь, впоследствии разрушенный пожаром, веком позже там вырос комплекс в барочном стиле. Аглонская обитель является одним из самых известных мест паломничества в Латвии.

Меры безопасности

Во всех трех столицах усилены меры безопасности. Особенно они заметны в Вильнюсе, куда понтифик будет возвращаться на ночь каждый день в здание нунциатуры (ватиканской дипломатической миссии в Литве, Латвии и Эстонии). Накануне высокого визита спецслужбы Литвы провели полноценную тренировку приема в условиях, максимально близких к реальным. В частности, в ходе этих учений отрабатывались 13 различных сценариев - от нарушения общественного порядка или правил дорожного движения до преступных выпадов. В том числе участники тренировки отрабатывали необходимые меры при реагировании на стихийные бедствия, террористические атаки, дорожно-транспортные происшествия, которые сделали бы невозможным движение по маршруту понтифика.