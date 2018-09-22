В Мехико открылась страновая конференция российских соотечественников

МЕХИКО, 22 сентября. /ТАСС/. Конференция российских соотечественников, проживающих в Мексике, открылась в пятницу в посольстве РФ в Мехико. Участники форума приступили к обсуждению тем, касающихся различных аспектов деятельности координационного совета своей организации, а также вопросов, связанных с оказанием консульских услуг.

В приветственном обращении к делегатам посол РФ в Мексике Виктор Коронелли отметил, что в настоящее время Россия переживает "не самое простое время" с учетом сложной внешнеполитической обстановки и "возрастающего санкционного давления". "Все это, естественно, накладывает отпечаток на те задачи, которые стоят перед движением соотечественников, - сказал глава дипломатического представительства. - Это прежде всего консолидация, работа на имидж нашей страны за рубежом, работа над отстаиванием интересов в рамках тех возможностей, которые имеются".

Председатель координационного совета Ассоциации российских соотечественников в Мексике Сергей Киляков назвал главной задачей открывшегося форума создание общественной молодежной организации. По его словам, в регионе есть хорошие примеры работы в этом направлении в таких странах, как Аргентина, Бразилия и Колумбия. "В настоящее время это цель для Мексики", - сказал Киляков, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"В этом году представители от молодежного крыла организации соотечественников [в Мексике] посетили Москву в рамках поездки "Здравствуй, Россия", - рассказал корреспонденту ТАСС представитель Россотрудничества в латиноамериканской стране Андрей Пахомов. - Другая группа молодых соотечественников приняла участие в форуме "БалтАртек" в Калининграде, который проводился в августе этого года". Он добавил, что эти люди "и будут формировать молодежное движение внутри координационного совета".

В июне 2017 года в Мексике прошла 11-я Региональная конференция организаций российских соотечественников. Делегаты из 18 стран Америки обсудили положение русского языка в регионе, поиск новых форм работы с молодежью и проведение различных мероприятий в честь Дня Победы. Кроме того, в ходе двухдневного форума были затронуты проблемы, касающиеся роли соотечественников в активизации торгово-экономических связей между Россией и странами региона.