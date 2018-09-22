Северная Осетия вложит до 25 млн рублей в проектирование противотуберкулезного стационара

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии намерены направить 25 млн рублей на проектирование детского противотуберкулезного стационара во Владикавказе. Документация об электронном аукционе на проектирование размещена на сайте госзакупок.

Как следует из аукционной документации, детский противотуберкулезный стационар на 45 коек (40 коек круглосуточного пребывания и пятидневного) планируется построить на территории строящегося противотуберкулезного диспансера в поселке Южный города Владикавказа "для обеспечения населения республики качественными медицинскими услугами по выявлению, диагностике и лечению туберкулеза".

Начать строительство планируется в 2019 году, ввести объект в эксплуатацию - не позднее 2020 года. Максимальная стоимость контракта составляет 25 млн рублей, источник финансирования - республиканский бюджет.

Кроме корпуса детского стационара проектом должно быть предусмотрено возведение вспомогательных зданий и сооружений, в том числе лабораторный и хозяйственный корпус, аптека и пищеблок. Планируется, что стационар сможет принимать до 140 пациентов в год, численность медперсонала составит 135 человек.

Ранее сообщалось, что строительство детского противотуберкулезного стационарного отделения во Владикавказе планируется на условиях софинансирования - 93% из федерального и 7% из республиканского бюджета. Как сообщал глава республики Вячеслав Битаров, проектирование объекта планируется завершить в октябре 2018 года.

Детское противотуберкулезное стационарное отделение планируется открыть в составе строящегося республиканского противотуберкулезного диспансера на 276 коек и 250 посещений в смену в поселке Южный. Как сообщалось ранее, правительство РФ выделило Северной Осетии субсидии в размере 700 млн рублей на завершение строительства противотуберкулезного диспансера в 2018 году.