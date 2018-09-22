Москалькова поддержала перевод Бутиной на общий режим содержания в американской тюрьме

"<...> Марию Бутину перевели на режим общего содержания. Теперь ей разрешены прогулки на свежем воздухе, посещение спортивного зала, и, что самое важное - общение с окружающими, ведь до этого решения Мария 35 дней провела в одиночной камере", - говорится в заявлении омбудсмена, поступившем в субботу в ТАСС.

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова положительно оценила перевод арестованной в США россиянки Марии Бутиной на режим общего содержания в тюрьме.

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Москалькова считает, что переводом на общий режим содержания "завершился первый этап той борьбы за полное освобождение нашей соотечественницы, которую активно ведет министерство иностранных дел РФ, уполномоченный по правам человека и все неравнодушные люди в России и за рубежом".

"Продолжаю пристально следить за судьбой Марии и делать все возможное для ее скорейшего освобождения и возвращения на родину",- отмечается в заявлении Москальковой.

Дело Бутиной

Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля - в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. 29-летней россиянке инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Кроме того, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции США агентом иностранного государства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время состоявшегося 21 июля телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео потребовал скорейшего освобождения Бутиной из-под стражи и назвал обвинения в ее адрес сфабрикованными.

В США Бутина приехала на учебу. Она получила этой весной диплом магистра в одном из самых престижных высших учебных заведений Вашингтона - Американском университете, изучала международные отношения.