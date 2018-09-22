СМИ: жители Шикотана посетили пострадавший от землетрясения город на севере Японии

ТОКИО, 22 сентября. /ТАСС/. Жители южнокурильского острова Шикотан в рамках программы безвизовых обменов между Россией и Японией посетили в субботу пострадавший от землетрясения город в северной японской префектуре Хоккайдо. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается что группа из пяти россиян посетила город Мукава, а также встретилась с теми местными жителями, которые до сих пор вынуждены находиться в специальных эвакуационных центрах в связи с ударом стихии, обрушившимся на Хоккайдо ранее в этом месяце. Сообщается, что жители Шикотана привезли японским детям подарки, а также приняли участие в волонтерской работе по раздаче гуманитарной помощи местным жителям.

Группа из 58 жителей южных Курильских островов в настоящее время находится на северном острове Хоккайдо в рамках программы безвизового обмена. В ходе поездки, которая продлится до 25 сентября, они осмотрят достопримечательности северной японской префектуры и пообщаются с местными жителями. Безвизовые обмены осуществляются с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран. За этот период в Японии побывали более 8 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тыс. японцев.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на северном острове Хоккайдо в ночь с 5 на 6 сентября. По последним данным, погибли 44 человека, еще около 650 пострадали. Удар стихии вызвал разрушения и масштабные перебои в подаче электроэнергии на севере страны.