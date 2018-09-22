Российскому режиссеру не разрешили возвести копию Берлинской стены в столице Германии

БЕРЛИН, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Берлина отказались выдать разрешение на возведение копии Берлинской стены в центре столицы ФРГ организаторам акции российского режиссера Ильи Хржановского. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителей городских властей.

Сенатор по вопросам транспорта Регине Гюнтер и представитель администрации района Митте Забине Вайсер объяснили журналистам, что такое решение было принято из соображений безопасности. Речь шла о невозможности обеспечить эвакуацию посетителей и надлежащее соблюдение правил пожарной безопасности на мероприятии. Кроме того, заявления на проведение подобных масштабных акций подаются за год, а Berliner Festspiele сделали это лишь за шесть недель до начала возведения стены, заявили представители властей.

Агентство Berliner Festspiele, ответственное за организацию акции, в свою очередь пояснило, что обоснование отказа, представленное им, звучало "совершенно иначе", хотя и не уточнило точной формулировки полученного уведомления. Промоутер планировал обнести дома в районе Митте бетонной стеной к 12 октября.

Госминистр по делам культуры ФРГ Моника Грюттерс заявила, что сожалеет об отказе в проведении мероприятия. "Лишь тот, кто имеет мужество пойти на эксперимент и поставить под сомнение существующие границы, способствует прогрессу и олицетворяет авангард в полной мере", - поприветствовала она проект Хржановского.

Свобода, Равенство, Братство

Ранее промоутер Berliner Festspiele сообщал, что в рамках проекта "ДАУ" российский режиссер Илья Хржановский воссоздаст и вновь разрушит знаменитую Берлинскую стену, некогда разделявшую на две части современную столицу ФРГ. Планировалось, что копия исторического сооружения будет возведена на бульваре Унтер ден Линден у Дворца кронпринцев, где в 1990 году был подписан договор об объединении Германии. Там же Хржановский намеревался воссоздать обстановку времен разделенной Германии. Акция в Берлине задумывалась как часть цикла перформансов и инсталляций под лозунгом "Свобода, Равенство, Братство", где Берлин олицетворяет "свободу", а следующие за ним Париж и Лондон - "равенство" и "братство" соответственно.

Полностью проект представляет собой реконструкцию событий периода 1938-1968 годов. В качестве символического жеста режиссер хотел снести копию Берлинской стены 9 ноября, в так называемый "судьбоносный день". На эту дату в немецкой истории пришлись события окончательной ликвидации монархии в 1918 года, а также события "Пивного путча" 1923 года, погромов "Хрустальной ночи" 1938 года и падения Берлинской стены в 1989 году.

Дебаты о стене

Немецкие актеры и режиссеры Ларс Айдингер, Том Шиллинг и Ирис Бербен высказывались в поддержку проекта и выражали опасения в связи с возможным запретом мероприятия, расценивая такой поворот событий как "ограничение творческой свободы". Среди критиков проекта Хржановского оказалась глава федерального ведомства по работе с архивами министерства государственной безопасности ГДР ("Штази") Марианне Битлер. "Мы больше не хотим видеть стену! Это вам не игрушка для представлений", - написала она в открытом письме, подписанном также рядом публицистов.

Илья Хржановский - российский кинорежиссер, сын российского мультипликатора Андрея Хржановского. Он получил известность после выхода ленты "4" в 2004 году. На данный момент к выходу в прокат готовится его фильм "Дау" - биография физика Льва Ландау по мотивам мемуаров вдовы профессора Коры Ландау. Съемки картины проходили с 2008 года в Москве, Санкт-Петербурге, Харькове, Баку, Копенгагене и Лондоне. В ходе работы была сооружена одна из самых больших декораций в Европе - макет секретного советского НИИ. Сама лента, как утверждает продюсер Юрий Минзянов, длится более пяти часов и выйдет в кинотеатрах в 2019 г. в трехчасовой версии.