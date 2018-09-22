Папа Римский Франциск прибыл в Литву с апостольским визитом

ВИЛЬНЮС, 22 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск прибыл в субботу с апостольским визитом в Литву, где будет находиться два дня, а затем побывает в Латвии и Эстонии. Поездка приурочена к 100-летию независимости, отмечаемому в этом году странами Балтии.

"Моя поездка совпадает со столетием независимости ваших наций и, разумеется, посвящена тем, кто в прошлом принес жертвы ради свободы сегодня", - сказал Франциск в распространенном накануне визита видеообращении к жителям стран Балтии.

В Вильнюсском международном аэропорту главу Римско-католической церкви у трапа самолета, украшенного флагами Литвы и Ватикана, встретила президент Даля Грибаускайте, другие руководители Литвы. Букет цветов Папе Римскому вручили одетые в национальные костюмы дети.

Глава Ватикана прошел вдоль строя роты почетного караула. Из аэропорта кортеж проследовал в президентский дворец, где состоится встреча с президентом, а на площади перед дворцом - с другими руководителями Литвы, представителями дипломатического корпуса.

Мост между западом и востоком Европы

Папа Римский в своей первой речи по прибытии в литовскую столицу отметил, что народ Литвы может через диалог стать мостом между западом и востоком Европы.

"Через диалог и взаимопонимание может быть построен мост между западом и востоком Европы. И это литовский народ может предложить международному сообществу и, главным образом, Евросоюзу", - сказал Франциск в ходе встречи с представителями руководства республики, гражданского общества и дипломатического корпуса на площади перед президентским дворцом.

Он упомянул, что в течение всей своей истории прибалтийская страна принимала разные народы и конфессии. "Для многих эта земля стала домом: литовцы, татары, поляки, русские, белорусы, украинцы, армяне, немцы, католики, православные, мусульмане, иудеи", сказал понтифик и отметил способность Литвы несмотря на все перипетии истории ХХ века сохранять "терпимость, уважение и солидарность".

Планы понтифика

В субботу Франциск побывает у чудотворного образа Девы Марии в часовне у Святых ворот. На пути к этой католической святыне находится православный Святодухов монастырь. Его настоятель архиепископ Виленский и Литовский митрополит Иннокентий поприветствует Франциска.

В ходе визита самое массовое мероприятие - публичное богослужение с участием Папы Римского - состоится в воскресенье в Каунасе в парке Сантака у слияния рек Немана и Нерис. Ожидается, что мероприятие посетит не менее 150 тыс. человек. Здесь в 1993 году встречался с верующими и отслужил мессу Иоанн Павел II (1920-2005). Тогда собралось примерно столько же людей.