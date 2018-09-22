Главы Александрийской и Польской церквей призвали решать миром церковный вопрос на Украине

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Предстоятели Александрийской и Польской православных церквей обеспокоены "церковными недоразумениями" и конфликтами, которые возникли с предложением автокефалии украинской церкви. Об этом говорится в совместном послании патриархов, принятом во время их встречи в Польше и опубликованном в субботу на сайте информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Мы, главы двух Поместных церквей, которые встретились на польской земле, осознавая ответственность за жизнь святого православия в современном мире, его мир, единство и соблюдения догматического и канонического порядка, перед лицом испытаний, которые переживает сегодня православие в Украине, в духе братской любви призываем тех, от кого зависит преодоление церковных недоразумений, связанных с предоставлением автокефалии Украинской церкви, чтобы они сделали все, что от них зависит, для избежания конфликта по этому вопросу для установления мира на украинской земле", - говорится в послании патриарха Александрийского Феодора и предстоятеля Польской православной церкви митрополита Саввы.

Патриарх Феодор и Митрополит Савва также отметили, что вместе молились о единстве и мире украинского народа.

Заявление прокомментировал на свое странице в Facebook зампредседателя Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич. По его словам, некоторые украинские СМИ опубликовали заявление в неправильном переводе. "Хотел бы особо подчеркнуть, что предстоятели церквей утверждают, что вопрос автокефалии вызвал церковные недоразумения, и призывают сделать все для избежания конфликта по этому вопросу, а не, как пытаются перетолковать отдельные украинские СМИ, "установить мир на Украине через автокефалию".

"В такого рода текстах, как это заявление двух предстоятелей, не даются рекомендации, нет осуждения или поддержки какой-либо стороны, и это понятно. Это призыв к решению проблемы. Конфликт назревает, и его надо решать. Можно думать, что это обращение является отзывом на призыв Русской православной церкви перенести обсуждение этого вопроса на общеправославный уровень", - добавил протоиерей Данилевич.

Православие на Украине

На Украине в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. В стране также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры - Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Начиная с 1991 года украинские власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви, независимой от Московского патриархата.

В апреле этого года Петр Порошенко написал личное письмо патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию украинской православной церкви. Он также отметил, что к его обращению присоединились представители неканонических Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Ряд авторитетных обозревателей называют вмешательство президента в церковные дела частью его предвыборной кампании.