"Октоберфест" открылся в Мюнхене в условиях повышенных мер безопасности

БЕРЛИН, 22 сентября. /ТАСС/. Крупнейший праздник пива "Октоберфест" открылся в субботу в Мюнхене. Он проводится в административном центре Баварии уже в 185-й раз. По традиции ровно в полдень обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер со словами "O'zapft is" ("Откупорено!") вбил при помощи специального молотка кран в первую бочку со свежесваренным пивом, что ознаменовало собой начало гуляний. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер традиционно получил первую кружку хмельного напитка.

На территории "Октоберфеста" установлено 47 камер видеонаблюдения, что на 10 больше, чем в прошлом году. Запрещено использование любительских беспилотников. Полицейским выдали около 80 служебных смартфонов с предустановленными мессенджерами, что станет дополнением к связи по рации. С помощью гаджетов правоохранители интегрированы в компьютерную полицейскую сеть Мюнхена.

На "Октоберфесте" приняты усиленные меры безопасности: на Терезиенвизе запрещено проносить большие сумки и рюкзаки, ужесточен контроль на входах. Порядок обеспечивают около 600 сотрудников служб безопасности. В этом году стражи порядка снабжены специальными широкоугольными видеорегистраторами, которые крепятся на униформу и ведут запись происходящего.

Ровно в 09:00 толпа хлынула на территорию фестиваля, буквально оттеснив сотрудников охраны, в надежде занять лучшие места в пивных.

Еще за несколько часов до открытия (10:00 мск) у главного входа образовалась длинная очередь. Подогревая себя кофе и горячительными напитками, сотни самых преданных поклонников "Октоберфеста" еще накануне ночью собрались в районе Терезиенвизе (Луг Терезы), где проходит фестиваль. Многие из них, в том числе иностранцы, пришли в традиционной баварской одежде - женщины одели дирндль, мужчины - кожаные штаны или ледерхозе.

Примечательно, что Райтеру потребовалось два удара для открытия бочки. Их количество каждый год живо обсуждается на "Октоберфесте". Лучший результат принадлежит бывшему главе Мюнхена Кристиану Уде, на протяжении нескольких лет открывавшему бочку также двумя ударами, худший - Томасу Виммеру, которому потребовалось в далеком 1950 году целых 19 ударов.

Дополнительные меры безопасности сказываются и на ценах, в том числе, на пиво. Литровая кружка напитка стоит €11,50. В прошлом году пиво на "Октоберфесте" стоило до €10,7.

"Октоберфест" будет работать до 7 октября. Ожидается, что его посетят около 6 млн человек.

О фестивале

"Октоберфест" в первый раз был проведен 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Он считается по праву крупнейшим в мире фестивалем пива и способствовал росту мировой популярности самых знаменитых баварских пивоварен - "Левенброй", "Аугустинер", "Пауланер", "Хакер-Пшорр", "Шпатен", "Мюнхнер Хофброй". В сознании немцев "Октоберфест" ассоциируется с национальной культурной традицией пивного пития, народными гуляньями и всеобщим весельем. На этом празднике хотя бы раз в жизни побывал каждый третий немец и три четверти баварцев.

22 раза фестиваль отменялся по причине войн, эпидемий холеры или гиперинфляции 1920-х годов в Германии.