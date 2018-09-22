В Армянске снят режим ЧС, введенный после выброса вредных веществ

СТАВРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Режим ЧС, введенный в городе Армянске на севере Крыма, снят, сообщил ТАСС глава Крыма Сергей Аксенов во время рабочей поездки в Ставрополь.

"Снят режим ЧС, сегодня все нормально, с повышением температур небольшой фон (вредных веществ в воздухе - прим. ТАСС) присутствует, но с воскресенья ожидается похолодание, и уверены, что все это будет в норме. Сегодня никаких оснований для ЧС нет. Все мероприятия, связанные с очисткой водой поверхностей тротуаров, дорог в городе Армянске, мероприятия, связанные с завозом известковых растворов на кислотонакопитель (завода "Крымский титан" - прим. ТАСС), продолжаются", - сказал Аксенов.

Власти Республики Крым ранее рекомендовали руководству города Армянск снять режим чрезвычайной ситуации, который был введен после выброса химических веществ в атмосферу. По словам заместителя начальника Главного управления МЧС России по Крыму Алексея Фридмана, все работы, связанные с устранением чрезвычайной ситуации, проведены в полном объеме.