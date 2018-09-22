На Украине запретили энциклопедию для мальчиков и детектив Устиновой

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Украина запретила ввоз на свою территорию еще пять книг из России. О таком решении сообщил Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В списке оказались два детектива Дарьи Дезомбре и Татьяны Устиновой, вышедшие в издательстве "Эксмо", книга "Все, что должен знать каждый образованный мальчик" и "Большая книга нумерологии" Александра Александрова. В ней есть глава о президенте РФ Владимире Путине. Кроме того, по мнению Госкомтелерадио, здесь содержатся ложные данные по истории Украины. Завершает список произведение Андрея Филимонова "Головастик и святые". В нем экспертов не устроили высказывания "в стиле российской пропаганды в адрес украинцев", а также ненормативная лексика.

Перечень запрещенных для ввоза на Украину книг насчитывает 70 изданий.