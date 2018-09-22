Кириенко назвал предстоящий чемпионат WorldSkills в Казани вызовом

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Чемпионат WorldSkills, который пройдет в Казани в 2019 году, является вызовом, к которому следует хорошо подготовиться. Такое мнение высказал в беседе с журналистами первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии финала Национального чемпионата "Навыки мудрых" для профессионалов старше 50 лет.

"Мы выиграли право проводить чемпионат мира WorldSkills, и он пройдет в Казани в 2019 году. Это вызов, в 2017 году на состоявшемся чемпионате мира от России никто не ждал победы (Россия успешно выступила на этом чемпионате - прим. ТАСС), а в 2019 году от нас уже ждут победы, и бороться против нас будут серьезно", - сказал Кириенко.

Он подчеркнул, что в этой связи представителям России необходимо тщательно готовиться к соревнованию. "Соревнования, которые сейчас организовала WorldSkills Russia вместе с мэрией Москвы - это очень важное событие с точки зрения подготовки", - добавил он.

Финал первого Национального чемпионата "Навыки мудрых" для профессионалов старше 50 лет открылся в мастерских Московского досугового образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ.

В соревнованиях принимают участие около 130 конкурсантов в возрасте старше 50 лет, которые выступают в 26 компетенциях, среди которых, в частности, токарное производство, поварское и столярное дело, сантехника и отопление, ресторанный сервис и другие. Финал соревнования завершится 23 сентября.