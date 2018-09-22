Краснодар и австрийский Вельс стали побратимами

КРАСНОДАР, 22 сентября. /ТАСС/. Краснодар и Вельс (Австрия) будут обмениваться опытом в сферах экономики, культуры и образования в рамках договора о побратимствеэ. Об этом сообщил ТАСС краснодарский мэр Евгений Первышов.

В субботу, в день празднования 225-летия Краснодара, мэры городов подписали договор о побратимстве. В 2017 году между Краснодаром и Вельсом был подписан меморандум о намерениях.

"Мы интересны друг другу в культурном и экономическом плане, в социальных и образовательных программах. И сейчас будет проходить обмен по всем направлениям", - сказал Первышов.

Как пояснили ТАСС в городской администрации, у Краснодара уже есть опыт такой работы с другими городами-побратимами. Например, вместе с германским Карлсруэ налажена практика повышения квалификации медиков: врачи краснодарской больницы скорой помощи проходят стажировку в Германии, а медики из немецкого города - в Краснодаре.

Мэр Вельса Андреас Рабль рассказал журналистам, что жители Краснодара поразили его своей доброжелательностью, он видит большие перспективы для сотрудничества.

В честь подписания договора о побратимстве на Пушкинской площади в Краснодаре прошла творческая акция: на пленэре юные художники Краснодара вместе с австрийской художницей рисовали панораму Вельса. Коллективы из различных городов-побратимов участвуют в праздничной концертной программе.

День города

22 сентября Краснодар отмечает 225-летие города. Проходят праздничные мероприятия, в том числе первый творческий фестиваль городов-побратимов Краснодара. В деловой программе традиционно предусмотрены встречи с руководителями зарубежных городов, с которыми Краснодар связывают побратимские и партнерские отношения.

У Краснодара восемь городов побратимов: Вельс (Австрия), Карлсруэ (ФРГ), Бургас (Болгария), Феррара (Италия), Таллахасси (США), Харбин (КНР), Сухум (Абхазия), Нанси (Франция). А также два города-партнера: Ноттингем (Великобритания) и Ереван (Армения).