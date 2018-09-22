Митинг КПРФ против пенсионных изменений собрал в Петербурге около 200 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Согласованный митинг против изменений пенсионной системы, организованный петербургским отделением КПРФ, собрал в субботу около 200 человек. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В митинге участвовали около 200 человек, мероприятие прошло без нарушений общественного порядка", - сказали в пресс-службе главка полиции.

Ранее первый секретарь горкома КПРФ, руководитель фракции в законодательном собрании Ольга Ходунова сообщила журналистам, что был согласован митинг с численностью до трех тысяч участников.

Митинг прошел в Удельном парке в северной части города. Он был перенесен по согласованию с властями с площади Ленина в центре города, где изначально планировался, из-за проведения ремонтных работ. Предыдущий митинг КПРФ 2 сентября, по данным полиции, собрал около тысячи человек.

Предложенный правительством законопроект, предполагающий повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. Президент России Владимир Путин 29 августа в своем телеобращении предложил внести корректировки в законопроект, в том числе установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет. Также глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста. Среди предложений также повышение с 2019 года пособий по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, введение льготного режима выхода на пенсию в 50 - 57 лет для многодетных матерей, сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан на уровне нынешнего возраста выхода на пенсию.