В США российские дипломаты вручили ветерану ВОВ медаль "За оборону Москвы"

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Дипломаты генконсульства РФ в Нью-Йорке вручили проживающему в США ветерану Великой Отечественной войны Ною Кагановичу медаль "За оборону Москвы". Об этом говорится в распространенном в субботу пресс-релизе российского диппредставительства.

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Каганович участвовал в боях на Брянском, Воронежском, 1-ом Украинском фронтах, на Курской дуге, в освобождении Киева, взятии Берлина и освобождении Праги. Его боевой путь отмечен тремя орденами Великой Отечественной войны, двумя орденами Красной Звезды и другими многочисленными наградами.

"При содействии генконсульства России в Нью-Йорке был решен вопрос о вручении Кагановичу медали "За оборону Москвы", которая не была им получена в годы Великой Отечественной войны", - отмечается в сообщении диппредставительства.

В июне 1941 года Каганович был зачислен курсантом в одно из московских артиллерийских училищ. В составе сводного батальона курсантов 19-летний юноша принял тогда участие в боях с фашистами на подступах к Москве. В январе 1942 года он был направлен в действующую армию на должность командира артиллерийского взвода. В октябре того же года был назначен командиром батареи реактивных установок в составе 440-го отдельного гвардейского дивизиона, с которым прошел весь боевой путь до конца войны.

В августе 1978 года Каганович с семьей переехал в Филадельфию (штат Пенсильвания) на постоянное место жительства. Как отметили в генконсульстве, он является единственным жителем Филадельфии, который участвовал в историческом военном параде 1941 года на Красной площади в Москве.