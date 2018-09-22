Синтез мира и искусств. Фестиваль культуры народов Северного Кавказа проходит в Москве

Зажигательные звуки национальной музыки разносятся от памятника Юрию Долгорукому по всей Тверской площади, заставляя горожан, шедших по Тверской улице и Большой Дмитровке по своим делам, изменить маршрут и прийти к главной сцене фестиваля. Песни о мирном небе, настоящей дружбе и искренней любви звучат на русском, балкарском, черкесском, чеченском, аварском, даргинском, ингушском и множестве других языков народов Северного Кавказа. Звучит, конечно, и лезгинка. Исполнить этот танец в столицу приехали представители лучших коллективов из республик СКФО.

Мероприятие призвано объединить традиции семи регионов Северного Кавказа. Фестиваль впервые проходит в формате выходного дня с включением различных площадок. На нем представлены такие номинации, как "Поэзия", "Фотография", "Хореография", "Вокальное искусство", "Музыкальное исполнительное искусство", "Приз зрительских симпатий". Организаторами фестиваля является Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС.

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Фестиваль культуры и искусств народов Северного Кавказа "Синтез мира, синтез искусств" проходит в Москве на Тверской площади. В субботу и в воскресенье, 22 и 23 сентября, гости и жители столицы могут посмотреть выступления творческих коллективов, угоститься хычинами, осетинскими пирогами, попробовать ставропольский узвар и чаи из горных трав, встретиться с путешественниками и узнать об азах исполнения лезгинки.

"Чтобы танцевать лезгинку, надо родиться на Кавказе. Лезгинка - это дух, а профессиональная лезгинка - ежедневный труд. Танцевать ее можно по-разному, но профессиональные занятия - это как минимум пять - шесть часов тренировок в день", - рассказал ТАСС художественный руководитель театра танца Государственной филармонии Карачаево-Черкесской Республики Мурат Гагиев.

Коллектив из Черкесска под руководством Гагиева подготовил для выступления на фестивале в Москве два сценических номера, исполняют которые 12 пар танцоров и два солиста. Для выступления им необходимо более 30 сценических костюмов, которые были привезены в столицу из Черкесска.

"У каждого северо-кавказского народа свой танец, и только непосвященному зрителю кажется, что все лезгинки идентичны, но каждый танец неповторим. Скажем, осетинский лирический танец симд и кабардинская кафа во многом схожи, но, на самом деле, очень разные. Горские мужские танцы кажутся схожими, потому что в них вошли элементы жизни в горах - как перепрыгнуть ущелье, как дотянуться до выступа в скале, обойти камень. Все эти элементы вошли в танец, просто став более сценическими и эстетичными", - пояснил Гагиев.

В субботу на сцене фестиваля, помимо гостей из Карачаево-Черкесии, выступили также артисты дагестанских ансамблей "Лезгинка", "Гордость Кавказа", музыканты коллектива "Макьам", трио гармонистов из Северной Осетии "Алания", представители школы кавказских и закавказских танцев "Эхо Кавказа", государственный ансамбль народного танца "Ингушетия", московский коллектив "Барт", солисты государственного музыкального театра Кабардино-Балкарии, танцоры московского хореографического ансамбля народного танца "Адыги".

Свои стихи со сцены прочитала победитель в номинации "Поэт года - 2017" по версии Союза писателей Санкт-Петербурга и лофт-проекта "Этажи" Саидат Лугуева. Поэтесса Саша Ирбе провела встречу с читателями, на которой рассказала о цикле своих стихов о Домбае и Северном Кавказе. Блогер Ирина Голдман рассказала о восхождении на Эльбрус вместе со своей хаски Спейс. Кроме того, на экране главной сцены зрители смогли увидеть красоты курортов Северного Кавказа - "Эльбруса", "Архыза" и самого молодого, открытого для туристов только в январе 2018 года, чеченского курорта "Ведучи".

Угощения и сувениры

Кавказское гостеприимство немыслимо без национальных блюд - попробовать их могут все желающие на фуд-корте фестивальной площадки. "Еда у нас [рассчитана] на 3 тыс. человек, не будет такого, что угощение закончится. У нас представлена вайнахская кухня (чечено-ингушская - прим. ТАСС), дагестанская, карачаево-балкарская, североосетинская, адыгейская и ставропольская", - рассказала ТАСС представитель "Дагестанской лавки", работающей на фуд-корте, Иман Бакаева.

Среди национальных блюд каждого северо-кавказского народа почетное место отведено пирогам, секреты приготовления которых передаются из рода в род, от матерей - к дочерям. Поэтому именно пироги представлены на фестивале во всем многообразии видов и начинок. "Если говорим о дагестанской кухне, это чуду - пироги на тонком тесте с разной начинкой, но есть также и пельмени, которые называются курзе. Сегодня курзе у нас двух видов - с творогом и с мясом", - пояснила Бакаева.

В числе угощений карачаево-балкарские пироги хычины, ингушский чепалгаш из кефирного теста и с творожной начинкой. "Есть и такое блюдо вайнахской кухни, которое называется сискал - кукурузные лепешки небольшие, которые подаются с творожно-сметанным соусом. Из ставропольской кухни сегодня курник, начинка у него из курицы, сыра и овощей", - пояснила представитель "Дагестанской лавки".

Те, кто предпочтет адыгейские угощения, смогут попробовать дэлены - пироги с начинкой из картофеля с чабрецом, которые подаются с толстым слоем жирной сметаны на них. "Можно попробовать также лакумы из дрожжевого теста, которые жарятся в большом количестве масла. Во многом они похожи на пончики, но знают их на Кавказе давно-давно. Подавать их можно и с брынзой, и как десерт - со сгущенкой, сахарной пудрой и шоколадом - как пожелаете. Есть и осетинские пироги, они в представлении не нуждаются", - перечисляет Бакаева.

Помимо национальных блюд, гости фестиваля могут купить в двух небольших торговых рядах кавказские сувениры, например, расписные тарелочки и керамические миниатюрные башни. Также продаются наборы с горным чаем, травяные сборы, крупы и чистейшая минеральная вода.