В Чечне открыли третий православный храм

ГРОЗНЫЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Православный храм в честь святой великомученицы Варвары открыли в субботу в станице Шелковская, центре одноименного района на северо-востоке Чечни. В церемонии открытия третьей церкви в регионе принял участие глава республики Рамзан Кадыров, полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников и министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Я призываю православную молодежь принимать активное участие в жизни республики, в спорте, культуре, промышленности. Если мы будем помогать подрастающему поколению, то завтрашний день у нас будет еще прекраснее ", - сказал на открытии Кадыров.

"В станице Шелковской 80 лет назад был храм святой Варвары, сегодня историческая справедливость торжествует. На берегу прекрасного озера открылась православная церковь, напротив соборная мечеть, это говорит о том, что на территории Чеченской Республики взаимоуважение между конфессиями на очень высоком уровне", - подчеркнул полпред в СКФО.

Храм может вместить в себя 200 прихожан. Высота его купольной части превышает 20 м, общая территория застройки - 1,5 га. Комплекс включает церковь, церковно-приходскую школу, трапезную и дом для семьи священника. На территории храма находится также ковчег с частицей мощей святой Варвары.

Открытие храма приурочили к 300-летию образования станицы Шелковская, которая является райцентром самого многонационального одноименного района Чечни. В нем проживают представители порядка 30 национальностей.