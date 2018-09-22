В Московском патриархате сообщили, что на Украине создали комиссии для описи имущества УПЦ

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Чиновники министерства культуры Украины решили оценить имущество Украинской православной церкви (УПЦ), не дожидаясь решения об автокефалии украинской церкви. Об этом сообщает в субботу информационно-просветительский отдел УПЦ Московского патриархата.

На пороге раскола. Что происходит с Церковью на Украине

"В последних церковных событиях и активной поддержке государством процесса предоставления так называемого томоса действия минкультуры порождают беспокойство относительно того, что эта инициатива может быть первым звеном в цепи инициатив по захвату собственности религиозных общин УПЦ в пользу раскольников", - отмечается в сообщении.

В информации особо подчеркивается, что глава непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет неоднократно публично заявлял о претензиях на главные святыни православного народа - Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.

Переписывают чужое имущество

Информационно-просветительский отдел УПЦ получил копию письма о том, что министерством культуры созданы комиссии для оценки имущества ряда религиозных общин Украинской православной церкви в Сумской области. "Становится очевидным, что несмотря на заверения руководства украинского государства о недопущении давления на верующих канонической православной церкви, минкультуры обильно создает поводы усомниться в правдивости этих обещаний политиков", - отмечает УПЦ.

Согласно информации, 20 сентября в УПЦ поступило письмо, в котором говорилось, что создана комиссия для описи имущества Спасо-Преображенского храма в селе Глухов Сумской области. По информации протоиерея этого храма Алексея Радионова, такие же сообщения от Национального заповедника "Глухов", согласно директиве минкультуры, были разосланы и другим религиозным общинам Украинской православной церкви.

Отец Алексей объясняет, что храм и право собственности на него было передано верующим УПЦ еще в 1991 году. "Здесь были только стены, дырявая крыша, даже пола не было, а теперь они собираются создать комиссию, чтобы прийти переписать все, что у нас есть. Это абсурдно - какая комиссия, вы хотите переписать - собственность нашей общины?" - возмущается священник.

Незаконные требования

Председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов отмечает, что чиновники минкультуры не имеют права учитывать и переписывать чужое имущество.

"В последнее время в минкультуры грешат ложной трактовкой права собственности. Насколько мне известно, ни минкультуры, ни заповедник не передавали религиозным общинам историко-культурной ценности в пользование или хранения. Поэтому их требования являются незаконными", - отметил священник.

Он также уточнил, что непонятно, о каких "историко-культурных ценностях" идет речь. "Следует обратить внимание, что в действующем законодательстве вообще отсутствует такое определение вещей", - сказал Бахов.

"Томос еще не дали, а имущество в храмах уже описывают. Как вы думаете, что будет после томоса?" - задается вопросом священник и ставит под сомнение заверения о безопасности верующих УПЦ после образования единой поместной церкви.

Нарушение канонической территории

В апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко написал личное письмо патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию. Синод Константинопольского патриархата 22 апреля рассмотрел прошение президента Украины и принял решение обсудить этот вопрос с церквями православного мира.

7 сентября Константинопольский патриарх Варфоломей назначил двух своих экзархов на Украине. В сообщении об их назначении говорилось, что это надо было в рамках подготовки к предоставлению автокефалии украинской церкви. УПЦ назвала эти действия "грубым нарушением канонической территории".

На Украине в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. Также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры - киевский патриархат и украинская автокефальная православная церковь.