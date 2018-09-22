Осенний праздник фонтанов в Петергофе. Видеотрансляция

Ruptly/ТАСС
В этом году торжественная церемония закрытия фонтанов в Петербурге проходит 21 и 22 сентября.
Государственный-музей заповедник "Петергоф" представляет на Большом каскаде новый мультимедийный спектакль "Театральный роман".
Создатели спектакля решили отойти от уже привычного "образовательного" формата повествования и обратиться к жанру буффонады. Перед зрителями предстанут иронические зарисовки, которые расскажут о разнообразных театральных жанрах - от ритуальных плясок у костра до современных мюзиклов.
Фонтаны Петергофа будут работать до 14 октября в этом году.