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Осенний праздник фонтанов в Петергофе. Видеотрансляция

Государственный-музей заповедник "Петергоф" представляет на Большом каскаде новый мультимедийный спектакль "Театральный роман"

Ruptly/ТАСС

В этом году торжественная церемония закрытия фонтанов в Петербурге проходит 21 и 22 сентября.

Государственный-музей заповедник "Петергоф" представляет на Большом каскаде новый мультимедийный спектакль "Театральный роман".

Создатели спектакля решили отойти от уже привычного "образовательного" формата повествования и обратиться к жанру буффонады. Перед зрителями предстанут иронические зарисовки, которые расскажут о разнообразных театральных жанрах - от ритуальных плясок у костра до современных мюзиклов.

Фонтаны Петергофа будут работать до 14 октября в этом году.

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