Минкавказ: северо-кавказский фестиваль позволил москвичам лучше узнать культуру региона

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Первый фестиваль культуры и искусств северо-кавказских народов "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств", который открылся в субботу на Тверской площади в Москве, позволил гостям и жителям столицы лучше познакомиться с культурой народов Кавказа. Такое мнение высказал в рамках фестиваля заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев.
"Приветствую всех вас, приветствую от всего замечательного, гостеприимного, доброго, очень талантливого Северного Кавказа. Мы сделали этот концерт для того, чтобы сегодня вы - гости и жители столицы - узнали Северный Кавказ таким, каким знаем его мы", - сказал он на открытии гала-концерта звезд северо-кавказской и российской эстрады, завершающего первый день фестиваля.
В субботу на Тверской площади выступили также артисты дагестанских ансамблей "Лезгинка", "Гордость Кавказа", музыканты коллектива "Макьам", трио гармонистов из Северной Осетии "Алания", представители школы кавказских и закавказских танцев "Эхо Кавказа", государственный ансамбль народного танца "Ингушетия", московский коллектив "Барт", солисты государственного музыкального театра Кабардино-Балкарии, танцоры московского хореографического ансамбля народного танца "Адыги".
Свои стихи со сцены прочитала победитель в номинации "Поэт года - 2017" по версии Союза писателей Санкт-Петербурга и лофт-проекта "Этажи" Саидат Лугуева. Поэтесса Саша Ирбе провела встречу с читателями, на которой рассказала о цикле своих стихов о Домбае и Северном Кавказе. Блогер Ирина Голдман рассказала о восхождении на Эльбрус вместе со своей хаски Спейс. Кроме того, на экране главной сцены зрители смогли увидеть красоты курортов Северного Кавказа - "Эльбруса", "Архыза" и самого молодого, открытого для туристов только в январе 2018 года, чеченского курорта "Ведучи".
Фестиваль культуры и искусств народов Северного Кавказа "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств" призван объединить традиции семи регионов СКФО. Фестиваль впервые проходит в формате выходного дня - 22 и 23 сентября - с включением различных площадок, рассчитанных на максимальное вовлечение жителей и гостей столицы. На нем будут представлены такие номинации как "Поэзия", "Фотография", "Хореография", "Вокальное искусство", "Музыкальное исполнительное искусство", "Приз зрительских симпатий".
Организаторами фестиваля является Министерство по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС.