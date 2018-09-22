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Северный Кавказ

Минкавказ: северо-кавказский фестиваль позволил москвичам лучше узнать культуру региона

Заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев открыл гала-концерт звезд северо-кавказской и российской эстрады, завершающий первый день фестиваля

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Первый фестиваль культуры и искусств северо-кавказских народов "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств", который открылся в субботу на Тверской площади в Москве, позволил гостям и жителям столицы лучше познакомиться с культурой народов Кавказа. Такое мнение высказал в рамках фестиваля заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев.

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Синтез мира и искусств. Фестиваль культуры народов Северного Кавказа проходит в Москве

"Приветствую всех вас, приветствую от всего замечательного, гостеприимного, доброго, очень талантливого Северного Кавказа. Мы сделали этот концерт для того, чтобы сегодня вы - гости и жители столицы - узнали Северный Кавказ таким, каким знаем его мы", - сказал он на открытии гала-концерта звезд северо-кавказской и российской эстрады, завершающего первый день фестиваля.

В субботу на Тверской площади выступили также артисты дагестанских ансамблей "Лезгинка", "Гордость Кавказа", музыканты коллектива "Макьам", трио гармонистов из Северной Осетии "Алания", представители школы кавказских и закавказских танцев "Эхо Кавказа", государственный ансамбль народного танца "Ингушетия", московский коллектив "Барт", солисты государственного музыкального театра Кабардино-Балкарии, танцоры московского хореографического ансамбля народного танца "Адыги".

Свои стихи со сцены прочитала победитель в номинации "Поэт года - 2017" по версии Союза писателей Санкт-Петербурга и лофт-проекта "Этажи" Саидат Лугуева. Поэтесса Саша Ирбе провела встречу с читателями, на которой рассказала о цикле своих стихов о Домбае и Северном Кавказе. Блогер Ирина Голдман рассказала о восхождении на Эльбрус вместе со своей хаски Спейс. Кроме того, на экране главной сцены зрители смогли увидеть красоты курортов Северного Кавказа - "Эльбруса", "Архыза" и самого молодого, открытого для туристов только в январе 2018 года, чеченского курорта "Ведучи".

Фестиваль культуры и искусств народов Северного Кавказа "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств" призван объединить традиции семи регионов СКФО. Фестиваль впервые проходит в формате выходного дня - 22 и 23 сентября - с включением различных площадок, рассчитанных на максимальное вовлечение жителей и гостей столицы. На нем будут представлены такие номинации как "Поэзия", "Фотография", "Хореография", "Вокальное искусство", "Музыкальное исполнительное искусство", "Приз зрительских симпатий".

Организаторами фестиваля является Министерство по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС.

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