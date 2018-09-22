Краснодар официально признали городом-миллионником

КРАСНОДАР, 22 сентября. /ТАСС/. Мэр Краснодара на праздновании Дня города в субботу получил от органов статистики сертификат, который официально утверждает для города звание миллионника, сообщила пресс-служба городской администрации.
Ранее помощник мэра города Владимир Вербицкий сообщал, что население Краснодара в 2017 году превысило отметку в 1,3 млн человек.
"Краснодар официально признан городом-миллионником. Соответствующее символическое свидетельство в подтверждение этого статуса главе города Евгению Первышову на праздничном гала-концерте в честь 225-летнего юбилея Краснодара вручила руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Курнякова", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при этом, по данным мэрии, доля трудоспособного населения в столице Кубани составляет 59,4% - это значительно выше среднероссийского показателя (56,7%), а также выше, чем в Москве (58,5%) и Санкт-Петербурге (58,3%).
"Мы несколько лет добивались признания этого статуса. Приятно, что это произошло именно в День города, и Краснодар официально стал 16-м городом-миллионником России. При этом важно, что в нашем городе - одна из самых высоких в стране доля экономически активного населения. Большинство - люди трудоспособного возраста, активные, которые создают экономику Краснодара и способны позитивно влиять на его развитие", - приводятся в сообщении слова Первышова.
В субботу Краснодар отмечает 225-летие города. Проходят праздничные мероприятия, в том числе первый творческий фестиваль городов-побратимов Краснодара. В деловой программе традиционно предусмотрены встречи с руководителями зарубежных городов, с которыми Краснодар связывают побратимские и партнерские отношения.