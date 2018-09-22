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МЧС предупредило о дожде и сильном ветре до вечера воскресенья в Подмосковье

Порывы ветра могут достигать 17 м/с, сообщили в региональном главке ведомства

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Дождь и сильный ветер ожидаются с вечера субботы и в воскресенье в Московской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" с 22:00 мск 22 сентября до 21:00 мск 23 сентября на территории Московской области ожидается дождь, ветер с порывами до 17 м/с", - сказали в ведомстве.

Ранее ГУ МЧС РФ по Москве предупредило о грозе и сильном ветре в столице вечером субботы.

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