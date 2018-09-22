Более 1,6 млн деревьев посадили жители Подмосковья в рамках экологической акции

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Экологическая акция "Наш лес. Посади свое дерево" прошла в субботу в Московской области. По предварительным данным, в ней приняли участие 300 тыс. человек, они высадили в общей сложности более 1,6 млн деревьев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
К акции также присоединились губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель председателя регионального правительства Александр Чупраков.
"Стало доброй традицией высаживать деревья во вторую или третью субботу сентября. Эта акция объединяет огромное количество людей, самые разные коллективы - и трудовые, и школы, и просто жителей разных городов. Первые акции проходили преимущественно в тех местах, где была массовая санитарная вырубка леса после короеда, который очень серьезно повредил наши леса - порядка 70 тыс. га. Сейчас это уже позади, проблема решена, но аллеи, лес мы продолжаем высаживать", - процитировали Воробьева в пресс-службе правительства.
Новые деревья в каждом муниципалитете
Места для высаживания деревьев определили в каждом муниципалитете Московской области. Согласно материалам пресс-службы, всего на землях лесного фонда было почти 90 площадок, в муниципалитетах - более 1,5 тыс. Участникам акции на месте выдавали саженцы и инвентарь, была возможность принести собственные растения.
Например, в городском округе Химки высаживали клены, липы и ивы. По предварительным данным, там к мероприятию присоединились более 20 тыс. человек. В Котельниках посадили березы, рябины, сосны, лиственницы и пузыреплодники.
В Балашихинском городском округе среди деревьев были барбарисы, ивы, сирени, спиреи, липы, яблони, вишни, орешники, сосны, рябины, ели, гортензии, жасмины, можжевельники, ирги, клены и другие деревья и кустарники.
В этом муниципалитете в акции принял участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. "За годы акции в Подмосковье были высажены миллионы саженцев. Это добрая и благородная акция. Она очень важна для Подмосковья - привлекает внимание к вопросам экологии, воспитывает бережное отношение к природе и лесам родного края. Это прекрасная возможность внести свою лепту в их восстановление", - процитировали его в пресс-службе регионального парламента.
В посадке деревьев принимали участие жители региона, члены правительства МО, депутаты, представители областной и муниципальных общественных палат, профессиональных и общественных объединений, молодежных организаций, волонтеры.
Об акции
Экологическая акция "Наш лес. Посади свое дерево" проводится с 2013 года. За это время в ней поучаствовали 700 тыс. жителей, было высажено 7 млн деревьев на площади свыше 3 тыс. га. В 2017 году к ней присоединились более 150 тыс. человек, они посадили более 1,7 млн деревьев на 1 тыс. га.