В Третьяковке назвали невосполнимой потерей уход из жизни декана истфака МГУ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Декан Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Иван Тучков, который скончался на 63-м году жизни в субботу, был невероятным человеком и профессионалом. Его смерть по-настоящему невосполнимая потеря, сказала в беседе с ТАСС генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Это абсолютный шок для всех нас. Это как раз тот случай, когда потеря невосполнима и невозместима. Во всех планах: и в профессиональном, и в человеческом. Мне трудно представить, что теперь будет с искусствоведческим отделением истфака МГУ, с факультетом в целом. Иван Тучков был первым в истории истфака деканом не историком, а именно искусствоведом", - сказала Трегулова.

"Мы знакомы с 1973 года, он учился курсом младше. Самое страшное - понимание не проблем, которые с его уходом возникли в университете, а понимание, что нет больше совершенно удивительного человека, невероятно порядочного, честного. Для него слово "честь", а это так редко встречается сейчас, было чем-то важнейшим и принципиальным. Честь, долг, обязанность", - отметила директор Третьяковки.

По ее словам, Тучков отдавал делу всего себя. "Он меньше всего думал о себе, и всегда и всем помогал: не потому, что не мог сказать "нет", а потому что понимал, что то, о чем его просят, нужно и необходимо. Если проблема - мгновенный приход на помощь, без раздумий. И это был человек невероятного ума, остроумия" - сказала Трегулова.

Совместная работа

Не так давно Третьяковская галерея совместно с искусствоведческим отделением истфака МГУ разработала уникальную образовательную программу. "Она стала прорывной и для университета, и для Третьяковской галереи. Больше невозможно было существовать в такой ситуации, когда университеты готовят академических специалистов, а мы потом просто вручную каждого пришедшего выпускника превращаем в музейщика. Это неправильно, и мы как раз придумали серьезнейшую программу на ближайшие годы", - рассказала Трегулова.

Также совместными усилиями была организована конференция, которая пройдет в начале октября. "Все это было сделано при поддержке Ивана Ивановича. Я не представляю теперь, что будет с этими планами без него", - добавила директор Третьяковки.

Иван Тучков в 1978 году окончил отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ, а в 1981-м - аспирантуру. В том же году он начал работать на факультете - преподавать на кафедре всеобщей истории искусства, которую возглавил в 2007 году. Параллельно читал курсы лекций по искусству на философском и экономическом факультетах МГУ, а также в Российском государственном гуманитарном университете. Пост декана занял осенью 2015 года.