На горнолыжном курорте "Ведучи" к 2025 году построят семь канатных дорог

ГРОЗНЫЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Семь канатных дорог и более 16,5 км трасс планируется создать на всесезонном горнолыжном курорте "Ведучи" к 2025 году за счет бюджетных инвестиций. Об этом сообщил в субботу на совещании в Грозном генеральный директор Курортов Северного Кавказа (КСК) Хасан Тимижев.

"В ближайшие три года предполагается строительство трех канатных дорог, в том числе, как мы считаем, уникальной канатной дороги типа 3с. Помимо этого нами проектируется еще порядка 10 км трассы. Всего к 2025 году за счет бюджетных инвестиций предполагается создать семь канатных дорог и более 16,5 км трасс. На развитие коммерческой инфраструктуры предполагается потратить порядка 12 млрд рублей бюджетных и внебюджетных инвестиций, что позволит создать более 2 тыс. мест размещения и соответствующую развлекательную инфраструктуру", - отметил он.

По его словам, также отдельно идет формирование летней программы для круглогодичной работы курорта.

"Мы планируем монтаж зиплайна, предварительно могу сказать, что он будет одним из самых захватывающих в мире. Кроме того, совместно с резидентами организуем другие летние активности: конные прогулки, эко-тропы, квадроциклы, пейнтбол. Также в "Ведучах" будет создана велотрасса для маунтинбайка и кросскантри - это направление пользуется спросом как у туристов, так и у спортсменов", - добавил Тимижев.

Горнолыжный курорт "Ведучи" в горах Чечни открылся 26 января 2018 года. На курорте работает кресельная канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих.