На высокогорном озере Кезеной-Ам в Чечне появится горнолыжный курорт

ГРОЗНЫЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Второй в Чечне горнолыжный курорт появится на высокогорном озере Кезеной-Ам. Презентация концепции создания курорта состоялась в Грозном с участием полпреда президента РФ Александра Матовникова, министра РФ по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева и главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Кезеной-Ам и сегодня привлекает туристов, летом и в праздники комплекс целиком заполнен. Однако в наших силах сделать его круглогодичным современным курортом, где будет интересно взрослым и детям, куда захочется вернуться. Будем использовать опыт европейских партнеров в создании инфраструктуры и формировать культуру горнолыжного отдыха в республике", - отметил первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

По словам руководителя представительства компании РОМА S.A.S. Антона Чудаева, концепция развития курорта состоит из двух этапов. Первый подразумевает строительство канатных дорог, спусков для катания на лыжах, санях, ватрушках, оборудование учебной зоны, второй этап предусматривает консолидацию с другим чеченским горнолыжным курортом - "Ведучи".

Проект предусматривает французские инвестиции в создание инфраструктуры. "Наша компания работает в 60 странах, и объекты расположены либо в горах, либо на равнине, либо в акватории. На Казеной-Ам мы нашли все три стихии", - отметил Чудаев.

Казеной-Ам - крупнейшее высокогорное озеро Северного Кавказа, расположенное на границе Чечни и Дагестана на высоте 1 869 метров над уровнем моря. На его берегу находится одноименный спортивно-туристический комплекс, который включает в себя гостиницу, спорткомплекс площадью, коттеджи, ресторан, лодочную станцию и пирс. На базе также доступны дайвинг, прогулки на лодке, санки, сноуборд, рыбалка и самый длинный зиплайн в Европе общей протяженностью около 3,5 км.

Компания РОМА S.A.S - один из мировых лидеров на рынке разработки, изготовления, поставки, эксплуатации и обслуживания канатных транспортных систем. В России в 2000 - 2013 годах возвели 41 дорогу с применением технологии компании. Компания, "Корпорация развития Северного Кавказа" и "Курорты Северного Кавказа" реализуют проект по созданию производства оборудования для горнолыжных комплексов "Национальные канатные дороги".