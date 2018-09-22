Защита Бутиной пояснила причины запроса у ее университета касающейся дела документации

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Адвокаты арестованной в Вашингтоне гражданки России Марии Бутиной объяснили в субботу причины решения запросить касающуюся их подопечной письменную документацию с ее места обучения - Американского университета в Вашингтоне. Корреспондент ТАСС ознакомился с соответствующей документацией в электронной базе данных суда столичного округа Колумбия.

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

В пятницу судья Таня Чаткэн обязала адвокатов обвиняемой пояснить причины, почему суд не должен аннулировать их запрос на предоставление документов, направленный в университет. Дело в том, что, как отмечает судья, она получила "множество письменных заявлений" от студентов этого вуза, которые просили отменить требование юристов передать им в частности список учащихся, посещавших занятия вместе с Бутиной. При этом им якобы не пояснили причины такого запроса, который, как они считают, нарушает их право на неприкосновенность частной жизни.

Все в рамках закона

Защита россиянки пояснила, что запрос о предоставлении документов был отправлен 4 сентября после консультаций с юрисконсультом университета по поводу предоставления копии личного дела Бутиной и "скромного набора" университетских документов. Адвокаты также отправили запрос в вуз на получение другого рода документов для их досудебного изучения. Юристы указывают, что также консультировались с секретариатом суда и в своих действиях руководствовались американским законодательством и перечисляют соответствующие статьи.

Адвокаты пояснили, что кроме списков студентов запросили и копии каких-либо отчетов правоохранительных органов, касающихся россиянки и пунктов ее обвинения. Защита также потребовала документы, связанные с жалобой Бутиной на профессора и преподавателя университета Светлану Савранскую, которая, как отмечается в судебных материалах, рассказала СМИ о том, что подсудимая обсуждала на занятиях свои связи с российским правительством и предвыборным штабом нынешнего президента Дональда Трампа. Бутина считает эти заявления ложными.

В записке говорится, что список студентов, с которыми подсудимая училась вместе, необходим для опровержения позиции обвинения, заключающейся в том, что Бутина "не была полноправным студентом в Америке". Они объяснили, что, согласно правилам, университет уведомил соответствующих студентов о запросе информации юристами.

Юристы высказались против аннулирования судом запроса. По их словам, такое решение можно принять только в том случае, если требование было "необоснованным, либо оно ущемляло чьи-либо права". По их мнению, запрос не отвечает этим критериям, а юрисконсульт университета не возражал против него, но лишь попросил продлить сроки предоставления материалов.

Дело Бутиной

Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля - в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Россиянке инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Кроме того, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции США агентом иностранного государства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время состоявшегося 21 июля телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео потребовал скорейшего освобождения Бутиной из-под стражи и назвал обвинения в ее адрес сфабрикованными. В США Бутина приехала на учебу. Она получила этой весной диплом магистра в Американском университете, изучала международные отношения.