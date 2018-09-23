Дежурные метро Петербурга приняли роды у пассажирки на станции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Женщина родила на платформе петербургской станции метро "Технологический институт" днем в воскресенье. Как сообщили ТАСС в пресс-службе метрополитена, роды приняли дежурные по станции.

"На станции "Технологический институт" у женщины сорока лет начались роды. Их принимали дежурные по станции. Все прошло хорошо, женщина родила мальчика", - сказал собеседник агентства.

На данный момент ее вместе с сыном отвезли в больницу. В пресс-службе метрополитена подчеркнули, что в петербургской подземке за последние 50 лет такое происходит первый раз.