Папа Римский впервые за четверть века приехал с визитом в страны Балтии

Согласно легенде, образ в конце ХIV века князю Витаутасу (ок. 1350-1430) по случаю крещения подарил византийский император Мануил II Палеолог (1350-1425). Слава об образе, чудесах и исцелениях широко распространилась по свету, и в 1718 году Папа Римский Климент ХI разрешил короновать его. Образ Тракайской Девы Марии был одним из первых коронованных за пределами Рима. Во время этой церемонии Тракайская Дева Мария была объявлена заступницей Литвы.

Специально к богослужению, на которое, по примерным оценкам, собрались более 100 тыс. человек, доставили икону Тракайской Девы Марии, которая хранится в костеле в городе Тракай - старинной столице Литвы. Этот храм был заложен в 1409 году и стал первым в Великом княжестве Литовском костелом в честь Богоматери, что дало начало распространению в Литве ее культа. Теперь Литву называют "землей Девы Марии".

"У кого нет ничего, чтобы дать нам взамен в благодарность за наши усилия и жертвы? Возможно, это этнические меньшинства в наших городах, безработные, которые вынуждены иммигрировать. Возможно это одинокие пожилые или молодые, утратившие смысл жизни, потому что они оторвались от своих корней", - сказал Папа Франциск в ходе воскресной службы в парке Сантака у слияния рек Немана и Нерис во "второй столице" Литвы Каунасе.

В 1993 году приезд главы Римско-католической церкви был тепло встречен местными жителями, вспоминают здесь, и дал надежду на сближение с Европой. Папа Франциск вспомнил драматические страницы истории Литвы, призвал быть милосердными и не повторять ошибок прошлого.

ВИЛЬНЮС, 23 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова, Владимир Иванов/. Папа Римский Франциск начал свою 25-ю по счету зарубежную поездку по прибалтийским республикам с Литвы. В 100-летнюю годовщину получения первой независимости страны нынешний понтифик почти в точности повторяет маршрут своего предшественника Иоанна Павла II (1920-2005), который побывал здесь ровно четверть века назад.

Мастер изобразил Деву Марию, держащую в руке цветок с тремя бутонами - символ Святой Троицы. Младенец Иисус одну руку держит на книге, другой тянется к цветку. Римский первосвященник принес в дар Тракайской мадонне золотую розу.

Франциск прибыл в Литву в субботу и первый день, как и Иоанн Павел II, провел в Вильнюсе, побывав в часовне над Святыми воротами (вратами Зари), посвященной Деве Марии милосердия. Там до сих пор хранятся четки, преподнесенные польским понтификом. Франциск привез в дар также золотые четки.

На площади вокруг часовни находятся католический костел, греко-католическая церковь, а также православный храм Святодухов с нетленными мощами святых виленских мучеников Иоанна, Антония и Евстафия. Там же располагается резиденция главы православной епархии архиепископа Виленского и Литовского митрополита Иннокентия. Владыка сердечно приветствовал Папу. Ранее Франциск, который уделяет большое внимание экуменическому диалогу в целом и с православными в особенности, по дороге в Вильнюс сказал в беседе с корреспондентом ТАСС, что "католики и православные братья, почти одинаковые".

Теплый прием

Несмотря на то, что в день приезда Папы Римского сильно испортилась погода - температура опустилась почти на 10 градусов (с 25 до 15) и пошел дождь - многие литовцы собрались в столице, чтобы приветствовать высокого гостя. По Вильнюсу понтифик передвигался на полуоткрытом "папамобиле", приветствуя верующих. По заведенной традиции отдельная остановка была сделана у тяжело больных для благословения.

Первый день поездки Франциска завершился встречей с молодежью. Выслушав свидетельства девушки и молодого человека о том, как они нашли свою дорогу к богу, Папа Римский призвал молодежь не терять веру в себя и в свои духовные силы.

В Литве 80% населения католики. В предстоящие два дня Франциску предстоит посетить Латвию и Эстонию. При этом в Латвии превалируют протестанты, тогда как в Эстонии более 70% считают себя неверующими, а наиболее многочисленной является православная община (16%).