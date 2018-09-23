Патриарх Варфоломей заявил о неизменности своего курса на автокефалию украинской церкви

АФИНЫ, 23 сентября. /ТАСС/. Константинопольский патриарх Варфоломей подтвердил, что не намерен отступать в своем намерении предоставить автокефалию украинской церкви, и заявил, что его не пугает негативная реакция на это. Об этом сообщила в воскресенье газета Kathimerini .

По данным газеты, во время литургии в стамбульском храме Святого Фоки патриарх, говоря о Церкви Чехии и Словакии как о "самой новой из автокефальных церквей", заявил, что "теперь настала очередь Украины", и что он надеется на получение ею автокефалии. Он добавил, что несмотря на существующую негативную реакцию "это произойдет, потому что это правильно".

Как пишет Kathimerini, Варфоломей сказал, что, во-первых, Украина имеет "право на получение статуса автокефалии", а, с другой стороны, по его мнению, Вселенский патриархат обладает эксклюзивным правом "предоставить автокефалию, как он ее предоставлял всем новым православным церквам, начиная с России в XVI веке".

Говоря о критике со стороны Русской православной церкви и других церквей, а также о будущей реакции на предоставление автокефалии, Варфоломей заявил: "Нас не пугают угрозы".

"Вселенский патриархат не угрожает сам и не воспринимает угрозы, а неуклонно идет по пути выполнения своей миссии, основанной на святых канонах, пользуясь и уважая привилегии, которые ему предоставлены канонами вселенских соборов", - цитирует газета Константинопольского патриарха. Варфоломей подчеркнул, что эти каноны и привилегии "будут использованы в случае с Украиной и в других местах, где потребуется".

Нарушение канонической территории

В апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко написал личное письмо патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию. Синод Константинопольского патриархата 22 апреля рассмотрел прошение президента Украины и принял решение обсудить этот вопрос с церквями православного мира.

7 сентября Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Священный синод Русской православной церкви выразил в связи с этим "решительный протест и глубокое возмущение". В заявлении Синода указывается, что действия Константинопольской церкви "являются грубейшим попранием церковных канонов" и ответные шаги Московского патриархата последуют в ближайшее время. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион пояснил, что Московский патриархат может разорвать отношения с Константинопольской церковью в случае, если она легализует украинских раскольников.

14 сентября Синод Русской православной церкви принял решение приостановить поминовение патриарха Константинопольского за богослужением Русской православной церкви, а также сослужение с иерархами Константинопольского патриархата. Это не означает полного разрыва отношений между церквами, а прихожане храмов по-прежнему могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата.