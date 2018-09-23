Жители швейцарского кантона Санкт-Галлен высказались за запрет одежды, скрывающей лицо

ЖЕНЕВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Жители швейцарского кантона Санкт-Галлен проголосовали в воскресенье на местном референдуме за запрет ношения в общественных местах одежды, скрывающей лицо. Таким образом Санкт-Галлен стал вторым после Тичино кантоном страны, где введено подобное правило, сообщила швейцарская вещательная компания RTS, в онлайн-режиме освещавшая ход подсчета голосов.

"Санкт-Галлен стал вторым после Тичино кантоном, запретившим бурку (женская верхняя одежда с плотной сеткой, закрывающей лицо - прим. ТАСС), - отметила RTS. - Закон, запрещающий закрывать лицо в общественных местах, получил 66,65% голосов "за".

Сторонники запрета заявляют, что новые правила отнюдь не направлены исключительно против бурки. По их словам, "запрет закрывать лицо в общественных местах касается также, например, хулиганов в масках". Они считают, что новые правила позволят укрепить безопасность в общественных местах, пояснила вещательная компания.

Общенациональный референдум на тему о том, запрещать или нет ношение в общественных местах одежды, полностью скрывающей лицо, как ожидается, состоится в Швейцарии в 2019 году. Очередным этапом на пути к нему стал предложенный Федеральным советом (правительством) 27 июня "контрпроект" в ответ на народную законодательную инициативу "Да - запрету на сокрытие лица", внесенную в федеральные органы власти осенью прошлого года.

Согласно итогам опроса, опубликованным в январе нынешнего года, подавляющее большинство граждан Швейцарии - более 76% - высказываются за запрет ношения в общественных местах одежды, полностью скрывающей лицо. До сих пор запрет на бурку действовал только в одном из 26 швейцарских кантонов и полукантонов - Тичино. Местный референдум по этому вопросу состоялся там в 2013 году, а официально запрет вступил в силу с 1 января 2017 года. В свою очередь, кантоны Цюрих, Золотурн и Гларус отказались вводить подобный запрет.