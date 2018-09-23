Более 180 человек участвовали в Краснодаре в митинге против пенсионных изменений

КРАСНОДАР, 23 сентября. /ТАСС/. Более 180 человек собрались в Краснодаре в воскресенье на митинг, организованный КПРФ против изменений пенсионной системы. Об этом сообщили ТАСС в городской администрации.

"Было 184 человека", - сказал представитель мэрии.

Проведение акции было согласовано с местными властями.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении 29 августа предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, для мужчин - в 65 лет. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста вдвое, ввести льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей (в 50-57 лет), а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста. При этом глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя (вплоть до уголовной) за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.