Дожди и сильный ветер ожидают жителей Москвы 24 сентября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Сильные дожди пройдут в столичном регионе в понедельник, 24 сентября. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"24 сентября температура опустится до 13-15 градусов, будет облачно, ожидаются сильные дожди. Поднимется сильный ветер с порывами до 13-18 м/с", - сказала она.

Дожди будут идти практически в течение всей недели, добавила Макарова.

По данным синоптиков, во вторник столбик термометра опустится до 9-11 градусов, будет дождливо и ветрено. В среду прогнозируется сухая и прохладная погода до 10-12 градусов, однако в четверг и пятницу осадки вернутся в столичный регион.