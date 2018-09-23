Митрополит Онуфрий отказался встречаться с экзархами Константинополя

КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий отказался провести встречу с экзархами Константинопольской церкви, которых направил патриарх Варфоломей в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине. Об этом сообщил в воскресенье митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.

"Те представители Константинопольского патриархата, которые прибыли на Украину с определенным заданием, по нашему мнению, находятся здесь и действуют антиканонично. Поэтому, когда они попросили, чтобы их принял предстоятель нашей церкви, то блаженнейший митрополит Онуфрий категорически отказался это делать", - сказал он в интервью украинскому изданию "Вести".

Митрополит Антоний пояснил, что экзархи должны были согласовать свой приезд на Украины с Украинской православной церковью. "Указанные епископы же приехали самочинно, и не просто, как паломники, а с четкой целью - заниматься реализацией каких-то своих проектов. Учитывая все это, мы должны констатировать отсутствие какого-либо прямого диалога с Фанаром", - уточнил он.

Константинопольский патриархат 7 сентября "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Священный синод РПЦ выразил в связи с этим "решительный протест и глубокое возмущение". В заявлении Синода указывается, что действия Константинопольской церкви "являются грубейшим попранием церковных канонов" и ответные шаги Московского патриархата последуют в ближайшее время.

14 сентября, выступая на заседании Синода Русской православной церкви (РПЦ), митрополит Онуфрий заявил, что не встречался с экзархами константинопольской церкви и встречаться не собирается. Он объяснил это тем, что они приехали на Украину без благословения канонической православной церкви. Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить поминовение патриарха Константинопольского за богослужением РПЦ, а также сослужение с иерархами Константинопольского патриархата. Это не означает полного разрыва отношений между церквами, а прихожане храмов по- прежнему могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата.